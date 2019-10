Millennium dyskutuje z audytorem nt. wpływu orzeczenia TSUE ws. kredytów w CHF

"Decyzję TSUE wydał 3 października - nie byliśmy w stanie jeszcze ocenić wpływu tej decyzji - dalej będziemy oceniali implikacje w czwartym kwartale. Warto pamiętać, że to była decyzja dotycząca konkretnego przypadku. To nie daje nam jasności, by móc racjonalnie oszacować wpływ tej decyzji, stąd będziemy dalej analizować tę sprawę" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.