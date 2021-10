Millennium notuje potężne straty. Głównym problemem są frankowicze

Banki przez lata przyzwyczaiły do tego, że regularnie osiągają pokaźne zyski. Nie często się zdarza, że tego typu działalność przynosi straty. A jednak. Nawet złotówką zysku nie może się pochwalić Millennium.

We wtorek rano zarząd banku zaprezentował raport finansowy, z którego wynika, że tylko w trzecim kwartale miał 331 mln zł straty netto . Z kolei po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku jest pod kreską już 823 mln zł .

Kredyty frankowe ciążą wynikom Millennium

W czym jest więc problem? Wychodzą właśnie negatywne skutki związane z udzielanymi wiele lat temu kredytami we frankach . Bank ten ma jeden z większych portfeli kredytowych w szwajcarskiej walucie. Spływające pozwy frankowiczów i zawierane ugody odbijają się negatywnie na raportowanych wynikach finansowych.

Zapewnił, że "bank pozostaje otwarty wobec swoich klientów w kwestii walutowych kredytów hipotecznych, mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań na wynegocjowanych warunkach". Dzięki temu, w okresie od stycznia do września 2021 roku, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych spadła o prawie 6600.

Kredyty frankowe. Przybywa spraw sądowych

Liczba nowych spraw sądowych wniesionych przez frankowiczów przeciw Bankowi Millennium w trzecim kwartale tego roku wyniosła 1771, zaś od początku roku do końca września zwiększyła się o 4636.

Do końca 2019 roku takich indywidualnych roszczeń było 1980, a w całym 2020 roku ta liczba wzrosła o niewiele ponad 3000. Widać więc coraz większy przyrost.

Roszczenia zgłaszane przez klientów dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności umów kredytów we frankach. Na koniec września w sumie wszystkich spraw sądowych było 9664 , w tym 96 proc. przed sądem pierwszej instancji oraz 4 proc. umów w drugiej instancji.

Do 30 września ostatecznie rozstrzygnięto tylko 123 sprawy (96 w roszczeniach klientów wobec banku i 27 w roszczeniach wniesionych przez bank wobec klientów tj. sprawy windykacyjne). 73 proc. zakończonych indywidualnych spraw sądowych przeciwko bankowi było rozstrzygnięte korzystnie dla banku , zakładając umorzenia i ugody ze skarżącymi.

Bank w związku z pozwami tworzy rezerwy na wypadek niekorzystnych rozstrzygnięć. Na koniec września 2021 było to w sumie 2,37 mld zł .

Ugody z frankowiczami

- Na razie będziemy bardzo zadowoleni, jeśli zrobimy to, co w poprzednim kwartale, ale uznamy za sukces, jeżeli to będzie troszeczkę niżej niż w poprzednim kwartale, na poziomie dwóch tysięcy ugód - przyznał prezes Joao Bras Jorge.