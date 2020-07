Ministerstwa, PSEW i PTMEW podpisały list intenc. ws. morskiej energ. wiatrowej

"To wielki potencjał gospodarczy, który chcemy wykorzystać. Najwyższy czas, żebyśmy nie odwracali się od morza plecami, żebyśmy wykorzystali wiatr na morzu, który jest naszym narodowym bogactwem" - powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas uroczystości podpisania.

Dodał, że jest to szansa na zbudowania łańcucha wartości polskich firm.

"To przedsięwzięcie, które jest ogromną szansą gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy podejmiemy ją wspólnie. Słowem kluczem jest współpraca" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

"Podpisanie listu to dopiero pierwszy krok, ale obiecuję, że nie skończy się na słowach, my jako sektor jesteśmy gotowi do działania, żeby zrealizować 10 GW mocy, które przyjął polski rząd jako pierwszy cel" - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki.