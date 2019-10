MIR: SK Innovation otrzymał grant rządowy na realizację projektów

"Polska stawia na inwestorów, którzy wzmacniają nasz ekosystem gospodarczy o wysoko zaawansowane technologie. Fabryka separatorów do baterii, w którą SK Innovation zainwestuje ponad 1 mld zł to nie tylko stabilne i wysoko płatne miejsca pracy. To przede wszystkim transfer nowoczesnych technologii oraz wzrost wiedzy i umiejętności pracowników. Co ważne, także uczniów i studentów śląskich szkół oraz uczelni, z którymi inwestor rozpocznie współpracę" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.