Miraculum miało 1,31 mln zł straty netto, 1,27 mln zł straty EBIT w II kw. 2019

"W okresie sprawozdawczym spółka poniosła koszty związane z realizacją prac nad strategią rozwoju marki Chopin w klasie premium w wysokości ok. 250 000 zł, co miało bezpośredni wpływ na wynik finansowy spółki osiągnięty w I półroczu 2019 roku. Analizując osiągane wyniki od strony kosztowej, można zauważyć, że pomimo znacznych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym koszty sprzedaży i ogólnozakładowych utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Spółka sukcesywnie prowadzi działa w zakresie optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych, przeterminowanych lub wycofanych z oferty, które zmuszona była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. Należy zauważyć, że spółka kontynuuje strategię sukcesywnego obniżania kosztów obsługi zadłużenia" - czytamy w raporcie.