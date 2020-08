MK: Aukcje OZE w 2021 r. przyczynią się do powstania 2 200 MW nowych mocy

Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji. Uwagi można składać przez 10 dni. Rozporządzenie jest niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2021 r.

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie 53 235 000 MWh, w tym 53 235 000 MWh w odniesieniu do nowych Instalacji, a łączna maksymalna wartość ponad 19,8 mld zł.

"Aukcje będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji projektów OZE, które pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną, zgodnie z którym do 2022 r. orientacyjna trajektoria udziału OZE musi osiągnąć punkt odniesienia wynoszący co najmniej 18% łącznego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020 r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r." - podano.