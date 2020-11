MKiŚ: Konsultacje ws. regionalnego hubu gazowego potrwają do 15 stycznia 2021 r.

Hub gazowy to centrum przesyłu i handlu gazem na określonym obszarze terytorialnym, na które składa się infrastruktura przesyłowa oraz otoczenie regulacyjne umożliwiające swobodny obrót gazem ziemnym. Rozwój hubu gazowego ma prowadzić do dalszego obniżania cen tego paliwa dla odbiorców końcowych. Sama koncepcja utworzenia na terytorium Polski centrum przesyłu i handlu gazem została przedstawiona już w ,,Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Wola Polski do pełnienia roli hubu gazowego została podtrzymana w projekcie "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku", podsumował resort.