Mo-Bruk chce skorzystać na nowych spalarniach oraz zmianach w energetyce

"Aktualnie w Polsce jest 7 spalarni w trakcie budowy i uzgadniania. Spalarnie komunalne są naszymi klientami. Każda powstająca spalarnia wytwarza odpady poprocesowe, takie jak popioły i żużle w ilości ok. 32% wsadu, które są zagospodarowywane w naszych instalacjach, w związku z tym rozwój spalarni powiększa nasz rynek w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów" - powiedział ISBnews Mokrzycki.

"Aktualnie 100% naszej produkcji RDF trafia do cementowni. Warto jednak podkreślić, że rządowy program modernizacji elektrociepłowni wspiera wykorzystanie RDF w energetyce, co znacząco poszerzy grono naszych odbiorców w tym zakresie. Pierwsza elektrociepłownia w Polsce, w Zabrzu, już korzysta z RDF. Reasumując - wskazane trendy wspierają biznes Mo-Bruk" - dodał prezes.

"Należy wziąć pod uwagę fakt, że w naszych zakładach przerabiamy blisko 1 tys. ton odpadów dziennie. Jesteśmy w stałym dialogu z mieszkańcami miejscowości, gdzie znajdują się nasze zakłady, bierzemy pod uwagę ich zdanie i sugestie. Dążymy do tego, aby w możliwie najszerszym zakresie ograniczyć wszelkie niedogodności związane z przerobem odpadów - dodał prezes.

Rentowność EBITDA Mo-Bruk w ujęciu skonsolidowanym za okres I-III kw. 2020 r. wyniosła 56,9%, co oznacza wzrost o 17,2 pkt proc. r/r.

"Do zleceń podchodzimy selektywnie celem jak najlepszego wykorzystania sprzyjającego otoczenia rynkowego. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto (maksymalna, możliwa wartość kontraktu) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5 000 ton. Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od pozostałej działalności spółki. Oznacza to, że realizacja kontraktów na likwidację tzw. 'bomb ekologicznych' z pewnością wpłynie pozytywnie na średnią marżę EBITDA Mo-Bruk w 2020 r. i latach następnych" - zaznaczył Mokrzycki.