Mocne otwarcie grudnia na GPW. Takich wzrostów nie było od ponad 20 lat

ja 2 dni temu zgłoś do moderacji 28 10 Odpowiedz

kolejne pakiety pomocowe w postaci drukowanych i pompowaniych w rynek setek miliardów przez banki centralne kiedyś musi spowodować krach. Być może to właśnie teraz się zaczyna. Iskrą może być koronawirus lub OPEC lub co innego. Robi się niebezpiecznie. Dobrze być na to przygotowanym. Z akcji dawno się wyprzedałem. Dobrze mieć system, dzięki któremu przynajmniej nie odnotowuje się strat. Słyszeliście o ksiazce pt. Jak stworzyc system transakcyjny do inwetsowania na gieldzie? System z tej ksią.ż ki uchronił przed ostatnimi spadkami.