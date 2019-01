Mocny spadek sprzedaży iPhone'ów. To nie były dobre święta dla Apple

Sprzedaż Apple w Europie w czwartym kwartale ubiegłego roku była o blisko miliard mniejsza niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Warto przy tym zauważyć, że akurat w Polsce wyniki rosną. I to mocniej niż oczekiwano, za co pochwalił nasz kraj sam prezes Apple. Stratę nadrobiła sprzedaż w USA, która rok do roku zwiększyła się o 1,8 mld dolarów.