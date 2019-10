Mostostal Warszawa został pozwany o 40,48 mln zł

"W otrzymanym pozwie Gamma Inwestycje występuje o zasądzenie kwoty 40,48 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu odstąpienia w części od umowy łączącej go ze spółką. Spółka kwestionuje roszczenia zgłaszane przez powoda w całości, tj. zarówno co do zasady, jak i co do wysokości i analizuje czy są one powtórzone względem postępowań już się toczących" - czytamy w komunikacie.