Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

c) sposób rozliczania udzielonej przez MZ na rzecz HZI gwarancji zabezpieczającej kontrakt Ferrybridge w wysokości 2,4 mln GBP - ze względu na niezakończone prace na kontrakcie, termin ważności gwarancji został przedłużony do marca 2021 r. Strony założyły jednakże pomniejszanie wartości gwarancji oszczędnościami wygenerowanymi dla HZI do marca 2021 r. ponad kwotę 2 mln CHF, o której mowa w lit. b), przy czym zmniejszenie to nie może być większe niż do kwoty 1,5 mln CHF chyba, że strony ustalą inaczej. W celu całkowitego rozliczenia projektu Ferrybridge strony podejmą kolejne rozmowy, niemniej porozumienie ograniczyło ryzyko MZ związane z projektem Ferrybridge do wysokości udzielonej gwarancji z uwzględnieniem pomniejszenia tej wysokości o osiągnięte oszczędności. W wyniku zawartego porozumienia MZ odstąpiło od dochodzenia roszczenia jako wynagrodzenia na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji kontraktu Ferrybridge, a HZI odstąpiło od dochodzenia roszczeń od MZI z tytułu rozwiązania umowy dotyczącej

realizacji kontraktu Ferrybridge,