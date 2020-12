Moya chce docelowo osiągnąć 20% udziału marek własnych w obrotach sklepów

"Skrupulatnie pracujemy nad ekspozycją i dostępnością produktów marki własnej na półkach w sklepach Moya. Będziemy systematycznie budować sprzedaż, żeby finalnie dojść do poziomu 30-40% udziału marki własnej w każdej kategorii produktowej i do 20% w obrocie całego sklepu. Przy obecnej dynamice rozwoju naszej sieci i zmieniających się preferencjach klientów, którzy są bardziej skłonni do zakupów produktów tego segmentu, szacujemy, że poziom ten możemy osiągnąć na przestrzeni najbliższych kilku lat" - powiedział Puchalski, cytowany w komunikacie.