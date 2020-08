mPay udostępnia weryfikację biometryczną z wykorzystaniem selfie

"Zweryfikowane konto pozwala korzystać z rozszerzonego katalogu pomocnych na co dzień funkcjonalności - dostępnych obecnie, jak również takich, które pojawią się w niedługim czasie jako pionierskie. Do potwierdzenia tożsamości w aplikacji mPay, dzięki współpracy z renomowanym międzynarodowym partnerem, potrzebny jest dziś jedynie dowód lub paszport (a w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej pozwolenie na pobyt) i smartphone ze sprawnym aparatem fotograficznym " - czytamy w komunikacie.

"Proces potwierdzania tożsamości, wynikający z przepisów prawa, przebiega w naszej aplikacji szybciej i wygodniej. Bez konieczności robienia przelewu weryfikacyjnego, który bywa dla klientów problematyczny oraz angażujący czasowo. Nasza innowacja, jako pierwsze tego typu wdrożenie niebankowe w Polsce, wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju biznesu. Fundamentem działalności mPay jest bowiem, najprościej rzecz ujmując, ułatwianie życia użytkownikom, by oszczędzać ich czas i oferować rozwiązania pomocne na co dzień. W tym roku przed nami jeszcze kilka innowacji, do skorzystania z których przyda się zweryfikowane konto" - powiedział prezes mPay Krzysztof Hejduk, cytowany w komunikacie.