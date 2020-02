MR: Mały ZUS plus obejmuje już 240 tys. przedsiębiorców, tj. 2/3 uprawnionych

"Z najnowszych danych, jakie mamy, wynika, że w lutym zgłosiło się 80 tys. osób, co wraz z tymi, którzy byli uprawnieni do Małego ZUS-u plus daje nam mniej więcej 240 tys. osób. Można się jeszcze spodziewać, że w najbliższych dniach się zgłosi kilkadziesiąt tysięcy osób. Należy jedna pamiętać, że jest to ulga dobrowolna i to przedsiębiorca sam podejmuje decyzję" - powiedział Niedużak podczas konferencji prasowej.

Prawo do niższych składek na ubezpieczenie społeczne zyskało około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Rozwiązanie weszło w życie 1 lutego, aby z niego skorzystać trzeba zgłosić się najpóźniej do 2 marca. Z Małego ZUS-u plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł, a rozwiązanie wiążą wysokość składek ubezpieczeniowych z dochodem osiąganym w roku poprzednim, a nie - jak w przypadku Małego ZUS-u - z przychodem.

"Po raz pierwszy wprowadzono ulgę opartą o dochód i w pewnym sensie jest to rewolucja. Po drugie wraz z innymi preferencjami stanowi ono pewną całość. Jednak mali przedsiębiorcy muszą zdecydować czy skorzystać z tego rozwiązania, gdyż niższa składka będzie wiązała się z niższymi świadczeniami" - powiedział główny ekonomista ZUS Paweł Wojciechowski.

Jego zdaniem, minusem tego rozwiązania są niższe świadczenia, ale do pozytywnych czynników można zaliczyć ewentualne wychodzenie z szarej strefy.

"Mam nadzieję, że przedsiębiorcy będą świadomie podejmować decyzję, biorąc pod uwagę właśnie niższe świadczenia. Zakładając jednak, że mały przedsiębiorca będzie się rozwijał i kiedyś będzie płacił wyższe podatki i wyższa składki na ubezpieczenie" - dodał Wojciechowski.

Niedużak zwrócił uwagę, że z tego względu w ciągu 5 lat prowadzenia działalności z obecnego rozwiązania można skorzystać przez 3 lata, gdyż ubezpieczeni muszą mieć możliwość wypracowania prawa przynajmniej do minimalnej emerytury.

Resort przypomina, że Mały ZUS plus to element tzw. pasa startowego dla firm: przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Następnie przez 24 miesiące przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki na ZUS. Kolejnym elementem pasa startowego jest właśnie Mały ZUS plus.

