MRPiPS: Liczba bezrobotnych spadła m/m do 841,9 tys. w październiku

"Pod koniec października br., jak wynika ze wstępnych danych MRPiPS, było w Polsce 841,9 tys. bezrobotnych. To o 9,3 tys. osób mniej niż we wrześniu br. (spadek o 1,1%) i o 95,5 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,2%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1%, tyle samo co miesiąc wcześniej. W październiku 2018 r. było to 5,7%" - czytamy w komunikacie.