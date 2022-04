Musk właśnie odblokował miliardy dolarów. Na Twittera wciąż nie wystarczy

Ile kosztuje przejęcie Twittera?

Najpierw Musk po cichu skupował akcje Twittera, by w końcu okazało się, że jest jego największym akcjonariuszem, posiadając 9,2 proc. udziałów. To oznacza, że aby dokupić resztę, potrzebuje ok. 39 mld dol. Z początku wydawało się, że trafi do rady nadzorczej firmy, jednak wtedy na jaw wyszły prawdziwe plany miliardera - nie inwestycja, a kupno całej firmy stojącej za tym portalem społecznościowym na zasadzie wrogiego przejęcia.