MZ: Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19: 101 768, nowych zakażeń: 6 053

Do Polski dostarczono dotychczas 1 986 090 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 1 780 255, a 3 238 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

"Mamy 6 053 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia # koronawirus z województw: mazowieckiego (961), wielkopolskiego (603), kujawsko-pomorskiego (557), śląskiego (542), pomorskiego (507), warmińsko-mazurskiego (394), łódzkiego (353), zachodniopomorskiego (328), dolnośląskiego (313), małopolskiego (266), lubelskiego (264), podlaskiego (219), podkarpackiego (206), lubuskiego (183), świętokrzyskiego (149), opolskiego (96). 112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 539 564 osoby. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 294 687.

Od 1 lutego pozostają otwarte sklepy w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte są także galerie sztuki i muzea. Pozostałe obostrzenia zostały utrzymane do 14 lutego. Dzisiaj rząd ma ogłosić decyzję w sprawie luzowania obostrzeń. Jak wynika z doniesień, ma ona dotyczyć branży hotelarskiej, sportowej i kulturalnej.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją, obowiązującą do 14 lutego nauka odbywa się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych - co do zasady zdalnie).