MZ zleciło NFZ podniesienie o 100% wynagrodzeń dla walczących z COVID-19

Podniesienie wynagrodzeń dla pracowników medycznych, zajmujących się chorymi z COVID-19 zakłada nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która trafiła właśnie do podpisu prezydenta. Jednak na etapie prac senackich jest nowela, która zawęża krąg uprawnionych do dodatku do tych osób, które otrzymały polecenie zajmowania się chorymi na COVID-19 i bezpośrednio konfrontują się ze skutkami pandemii.