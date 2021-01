Na GPW optymizm, ale wybory w Georgii mogą wpływać na rynkową zmienność

Taki rozkład sił wśród warszawskich indeksów wskazuje, że za wczorajsze notowania w głównej mierze odpowiadali rodzimi inwestorzy. Bieżący tydzień może nie zachęcać jeszcze do pełnego zaangażowania ze względu na jutrzejszy dzień wolny, przez co na pełniejszych obrotach GPW zapewne zacznie działać dopiero od przyszłego tygodnia. Pomimo, iż formalnie trwać będą jeszcze ogólnopolskie ferie szkolne, to ze względu na panujące restrykcje w turystyce ich wpływ na obroty w tym roku może być ograniczony.

Neutralnie, choć na nieznacznych plusach rozpoczęły dziś notowania giełdy we Frankfurcie i Paryżu. Jest to dobry sygnał dla rynków, gdyż po wczorajszej spadkowej sesji w USA, podczas której indeksy S&P500 i Nasdaq100 straciły po 1,5% można było mieć obawy, że gorsze nastroje wystąpią również w Europie. Korekta w USA to w głównej mierze efekt wzrostu obaw o wynik dzisiejszych wyborów uzupełniających do Senatu w Georgii. Sprawa z pozoru błaha, jednak gra jest o sporą stawkę - jeżeli wybory wygrają kandydaci demokratów, wówczas zdobędą większość w Senacie, co oznaczać będzie przejęcie kontroli nad obiema izbami parlamentu przez administrację Joe Bidena. Taki scenariusz mógłby zwiększyć wartość środków pomocowych, co pozytywnie odbiłoby się na rynku akcji. Jednak różnica w sondażach jest na tyle niewielka, że fakt historycznego niedoszacowania szans Republikanów rodzi niepewność, której inwestorzy bardzo nie lubią.