Na GPW spokój w oczekiwaniu na decyzje amerykańskiej Fed

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy na GPW wydają się już być w wakacyjnych nastrojach. Może mieć to związek z atmosferą wyczekiwania na jutrzejsze doniesienia z Fed. Mogą one dostarczyć inwestorom wskazówek, co do przyszłej polityki pieniężnej w USA i, w konsekwencji, w innych częściach świata. Brak wiary inwestorów w zwyżki indeksów amerykańskich zdaje się rosnąć.