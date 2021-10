Mercator Medical skorzystał na pandemii. Ale sprzedaż rękawic wraca do czasów przedcovidowych

Prezes spółki przyznaje, że sytuacja w branży rękawic i innych produktów medycznych wraca do normy. Takiej sprzed pandemii . Ciągle jeszcze jest spory popyt, ale wygasa. To kwestia miesięcy.

Pandemia wygasa. Rynek wraca do normy

- Z naszej perspektywy ten powrót do normalnej sprzedaży sprzed pandemii jeszcze się nie zakończył. Ciągle ceny są wyższe niż przed koronawirusem. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy i kiedy rynek wróci do cen sprzed covidu. Może to będzie kilkanaście tygodni, może kilka miesięcy - wskazuje prezes Żyznowski.

Koniec pandemii. Rozwój Mercator Medical

- Branża jest bardzo rozedrgana. Rozmowy są nerwowe. Jesteśmy świadomi, że spokojne podejście do kwestii budowy fabryk, przejmowania czy wchodzenia do nowych branż, to trudny proces. Musimy do tego podchodzić bardzo ostrożnie i uważnie - zaznacza.