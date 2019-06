Nationale-Nederlanden: Co trzeci Polak na urlopie za granicą bez ubezpieczenia

"Z raportu Nationale-Nederlanden 'Bezpieczni w podróży' wynika, że Polacy podczas urlopu najczęściej zwiedzają i odkrywają nowe miejsca (43%). Aktywności te zazwyczaj łączą z relaksem, a także rekreacją sportową. Co dziesiąta osoba wybiera plażowanie, a co piętnasta sporty ekstremalne. Mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety eksplorują nowe miejsca, jeżdżą rowerami czy biegają. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert wyjazdów, podczas których możemy poznać kraj właśnie z perspektywy dwóch kółek" - czytamy w komunikacie.

Specjaliści podają, że optymalna długość urlopu to trzy tygodnie. Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na taki luksus. Inni świadomie wybierają krótszy, ale częstszy odpoczynek.

"Najwięcej zagranicznych polis turystycznych wykupionych przez klientów Nationale-Nederlanden obejmuje okres od 4 do 9 dni. Jednak wiele osób decyduje się również na dłuższe wyjazdy - na okres ponad dwóch tygodni polisę wykupuje około 1/4 naszych klientów" - powiedziała ekspert Nationale-Nederlanden Małgorzata Zgudka, cytowana w materiale.

Badanie "Bezpieczni w podróży" pokazuje, że aż co trzecia osoba doświadczyła na urlopie za granicą jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Najczęściej była to awaria samochodu, choroba lub kradzież. Nierzadko zdarzają się także przypadki odwołanego lotu. Mimo to 34% nie zabezpiecza się przed tego rodzaju zdarzeniami. Jedynie 55% wykupuje polisę turystyczną, a 11% wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wskazano.