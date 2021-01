Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła do 63 w IV kw. 2020

Jak wskazano, zgodnie z zapowiedziami, nowy właściciel Play planuje utrzymać silną pozycję operatora na rynku lokalnym oraz wykorzystać istniejącą infrastrukturę i rozpoznawalną markę do rozwinięcia portfela stacjonarnych usług szerokopasmowych. Iliad, posiadający sieć Free Mobile działającą m.in. we Francji i Włoszech, po przejęciu stał się 6. największym przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym w Europie pod kątem liczby klientów.

"Przyspieszenie zmian strukturalnych wywołane pandemią COVID-19, przede wszystkim wzrost znaczenia spółek technologicznych oraz e-commerce, a także ich dynamiczny rozwój spowodowany obostrzeniami i powszechną digitalizacją, utwierdził inwestorów w przekonaniu co do dalszych kierunków rozwoju gospodarki, a tym samym zachęcił fundusze private equity do silniejszego zaangażowania się w branżę. Za ponad 40% akwizycji przeprowadzonych przez fundusze PE odpowiadał sektor Media/IT/Telecom, a w transakcjach uczestniczyli najwięksi gracze, czego przykładem mogą być takie transakcje jak przejęcie polskiej części biznesu Sage Group przez Mid Europa, spółki Software Mind przez Enterprise Investors, STX Next przez Innova Capital czy serwisu apaczka.pl przez Abris Capital. Struktura podmiotów, które dołączyły do portfolio funduszy może sugerować iż inwestorzy dostrzegli ponadprzeciętne szanse rozwoju spółek z sektora technologicznego, w tym dostawców specjalistycznego oprogramowania oraz usług IT czy przedsiębiorstw

zajmujących się handlem online" - powiedział manager w Navigator Capital Group Artur Wilk, cytowany w komunikacie.