Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 33 transakcje M&A w III kw. 2019 r.

Największą transakcją pod względem wartości w III kwartale 2019 roku był zakup 31,65% akcji w polskiej spółce biotechnologicznej - Bioton przez chiński podmiot Yifan Pharmaceutical, prowadzący działalność w zakresie produkcji medykamentów. Spółki w lipcu podpisały umowę o współpracy w zakresie opracowania i skomercjalizowania analogów insulin. Wartość transakcji wyniosła ok. 387 mln zł i była niższa o ok. 23 mln od największej transakcji zrealizowanej w II kwartale 2019 roku, podano także.

"Polski rynek fuzji i przejęć w ostatnich kilku kwartałach zdążył nas przyzwyczaić do znacznej obecności kapitału zagranicznego. Ponad jedna trzecia wszystkich kupujących to dziś podmioty spoza naszego kraju, głównie z Unii Europejskiej, ale nieśmiało pojawiają się także inwestorzy z USA czy Chin. W dotarciu do zagranicznych inwestorów coraz bardziej pomaga technologia, a polskie spółki coraz śmielej korzystają z oferowanych przez rynek usprawnień technologicznych i tym samym podnoszą swoje szanse na wyższe wyceny. W minionym kwartale rekordowa liczba transakcji, bo ponad 50% została wsparta technologią Virtual Data Room" - powiedziała Senior Key Account Manager w Fordata Alicja Kukla-Kowalska.

W III kwartale 2019 roku największym zainteresowaniem ze strony inwestorów strategicznych i finansowych cieszyły się spółki z sektora TMT. Jednym z argumentów przemawiających za przejmowaniem podmiotów z tego segmentu rynku jest jego zdolność do generowania wartości dodanej dzięki zastosowaniu nowych technologii, a także liczne, możliwe do osiągnięcia efekty synergii.

"Przyglądając się branżowej strukturze transakcji, które odbyły się w trzecim kwartale 2019 roku, można zauważyć zdecydowaną przewagę przedsiębiorstw z sektora TMT wśród przejmujących. Jest to kontynuacja trendu konsolidacyjnego w tej branży, który trwa od początku roku. Przejmującymi są często duże podmioty, które poszukują synergii przychodowych. Część spółek technologicznych, które charakteryzują się niskim kosztem marginalnym swoich produktów, potrzebuje dużej skali działania aby generować wysoką rentowność. Przykładem takiej transakcji jest zakup Pizza Portal, portalu i aplikacji do zamawiania jedzenia online, przez hiszpańskiego konkurenta Glovoapp23" - skomentował dyrektor w Navigator Capital Karol Szykowny.

W III kwartale 2019 nie pojawiła się żadna transakcja we wciąż bardzo aktywnej branży drobiarskiej, wskazują autorzy raportu. Wciąż dają o sobie znać duzi rynkowi gracze. Na duże przejęcia w tym sektorze poczekamy prawdopodobnie do końca roku.

"Cedrob zgłosił do UOKiK chęć przejęcia kontroli nad ZM Henryk Kania, ale o zakłady Henryka Kani chcą powalczyć także Tarczyński i HK Trade. Jeżeli jednak ta pierwsza transakcja zakończyłaby się sukcesem, mogłoby to oznaczać całkiem istotne wzmocnienie Cedrobu w konsolidacyjnym wyścigu, który obserwujemy w całej branży mięsnej. Przypomnijmy - w maju 2019 Smithfield Foods Inc. zakończył proces zakupu pozostałych 66,5% udziałów spółki Pini Polonia, Drosed przejął zakłady mięsne we Francji. Przychód SuperDrobu przekroczy w 2019 roku 1,5 mld zł, co sprzyja kolejnym przejęciom w tym i nadchodzącym roku. Część ekspertów tłumaczy, że konsolidacja daje większe szanse na utrzymanie się na rynku w obliczu zwiększonego popytu w UE na tańsze i dobrej jakości mięso z Ukrainy czy Brazylii" - powiedziała Kukla-Kowalska.