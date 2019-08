NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1,6% r/r, import spadł o 3,1% w VI

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,1 mld zł, co oznacza spadek o 2 mld zł, tj. o 2,5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano spadek wartości eksportu w pozycjach obejmujących części i akcesoria samochodowe, samochody osobowe oraz odbiorniki telewizyjne. Wartość importu towarów w porównaniu do czerwca 2018 r. zmniejszyła się o 3,2 mld zł, tj. o 4% i osiągnęła poziom 77,4 mld zł. Największy spadek wartości importu odnotowano w imporcie ropy naftowej i produktów jej rafinacji oraz części i akcesoriów samochodowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,3 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.