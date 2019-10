NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r, import wzrósł o 2,5% w VIII

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 76,6 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1 mld zł, tj. o 1,5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu baterii samochodowych, wagonów z własnym napędem, leków oraz samochodów osobowych. Wartość importu towarów w porównaniu do sierpnia 2018 r. zmniejszyła się o 1 mld zł, tj. o 1,2% i osiągnęła poziom 76,9 mld zł. Największy spadek wartości odnotowano w imporcie produktów rafinacji ropy naftowej, części i akcesoriów samochodowych oraz odbiorników telewizyjnych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,2 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.