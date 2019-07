NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 13,3% r/r, import wzrósł o 11,2% w V

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 84,6 mld zł, co oznacza wzrost o 10,2 mld zł, tj. o 13,7% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano największy wzrost sprzedaży za granicę samochodów dostawczych, akumulatorów elektrycznych stosowanych w pojazdach drogowych, wyrobów tytoniowych, komputerów i miedzi. Wartość importu towarów w porównaniu do maja 2018 r. zwiększyła się o 8,7 mld zł, tj. o 11,6% i osiągnęła poziom 84,2 mld zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu importu nowych samochodów osobowych, elektronicznych układów scalonych, aparatów telefonicznych, leków oraz odzieży i obuwia. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 0,4 mld zł' - napisano w komentarzu banku centralnego.