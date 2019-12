NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4% r/r, import spadł o 0,1% w X

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 93,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 mld zł, tj. o 3,9% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu akumulatorów i silników samochodowych, odzieży, leków oraz autobusów. Wartość importu towarów w porównaniu do października 2018 r. zmniejszyła się o 0,2 mld zł, tj. o 0,2% i osiągnęła poziom 91,9 mld zł. Największy spadek wartości odnotowano w imporcie wyrobów z żeliwa i stali, półproduktów z tworzyw sztucznych, węgla, aluminium, części samochodowych i ciągników drogowych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,9 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.