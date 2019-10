NCBR ogłosił konkurs na wsparcie uczelni ze średnich miast

"Miasta średniej wielkości powinny nie tylko utrzymać swoje funkcje społeczno-gospodarcze, ale w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Kierując środki publiczne na konkretne działania podnosimy jakość życia mieszkańców, zwiększając jednocześnie atrakcyjność inwestycyjną tych miast. Wyższy poziom kształcenia i dobre warunki współpracy uczelni z przedsiębiorcami to ważny element wspierania rozwoju regionalnego, tak ważnego dla rozwoju całego kraju" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin , cytowany w komunikacie.

Celem konkursu NCBR jest wsparcie uczelni z miast średniej wielkości w rozwijaniu form kształcenia pozwalających na podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji studentów zgodnie z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu. W ramach realizowanych projektów uczelnie będą współpracowały z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącym działalność w Polsce. Firmy współpracujące z uczelniami będą włączone w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia.

"Kierujemy środki publiczne tam, gdzie rodzą się i mają szansę rozwijać innowacyjne produkty i usługi, gdzie pracodawcy i uczelnie stawiają na kształcenie kompetentnych, kreatywnych, wspomagających rozwój regionów kadr. Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu to kolejne z naszych działań odpowiadających na konkretne wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze" - dodał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Budżet konkursu to 80 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie publiczne bądź niepubliczne, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 listopada 2019 r., podano także.