Neinver: Silesia Outlet odwiedziło 100 tys. klientów w 1. tygodniu działalności

"Już pierwszy dzień otwarcia nowego outletu ściągnął na zakupy tłumy klientów - do centrum przyjechało wówczas 15 800 osób. Jeszcze więcej pojawiło się w sobotę - 16 500 klientów. Jednak rekordowa okazała się niedziela handlowa. Wówczas najnowszy outlet w Polsce przyjął blisko 19 000 klientów" - czytamy w komunikacie.

"Cieszymy się, że stworzyliśmy nowoczesną przestrzeń zakupów, w dobrze znanej i sprawdzonej lokalizacji, w zyskującym na popularności formacie outletowym. Ten rekordowy wynik pierwszego tygodnia pokazuje, jak atrakcyjnym a co ważniejsze, potrzebnym projektem na handlowej mapie Śląska jest Silesia Outlet" - powiedział Mirosław Januszko, dyrektor zarządzający 6B47, inwestora najnowszego projektu outletowego w Polsce.

"Po sukcesie otwarcia, możliwość wejścia do Silesia Outlet badają kolejni najemcy, pytając o dostępną powierzchnię najmu" - podsumowano.

Obecnie marki z kategorii mody dla kobiet i mężczyzn reprezentują: Vistula i Wólczanka, Pierre Cardin wraz z ofertą Bugatti, Bytom, Guess, Diverse, Lavard, Lancerto, Molton, Unisono, Only, Triumph, Gatta i Bagatelle. Atrakcyjną ofertę prezentują też marki jeansowe: Lee Cooper, Wrangler, Cross Jeans i Pepe Jeans. Obuwie dostępne jest w salonach Kazar, Venezia, Ecco, Symbiosis i Umbro. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa oferta salonów sportowych: Intersport, Martes Sport, 4F, Sizeer, Puma, Reebok, New Balance, Trespass i Regatta. Całość uzupełnia salon biżuterii Apart oraz Wittchen z bogatą propozycją galanterii skórzanej. Nie zabrakło artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz - w sklepach Tefal, Home&Cook oraz Dajar. W Silesia Outlet działa również restauracja Olimp.