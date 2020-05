Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku

"Pewnie się wydarzą jakieś okazje [do przejęć], ale na pewno nie chcielibyśmy wykorzystywać specjalnie trudnych sytuacji, be ona przekładają się i na standing finansowy takiego przedsięwzięcia, czy na przykład na relacje z klientami takich firm, a my skrupulatnie dbaliśmy o relacje z naszymi klientami. W związku z tym [chodziłoby] pewnie tylko o te sytuacje, które by pasowały do nas sieciowo, infrastrukturalnie plus byłyby dobrymi podmiotami, niekoniecznie obciążonymi negatywną historią zwłaszcza w ciężkich sytuacjach związanych z pandemią" - powiedział Abramczuk podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka nie wyklucza zainteresowania także częścią aktywów, które Vectra będzie musiała sprzedać po przejęciu jej przez Multimedia Polska.

"Trzeba poczekać na jakiś ruch ze strony Vectry, bo nie pojawiły się jeszcze żadne oferty z ich strony. Myślę, że to za wcześnie, a jak będzie Vectra gotowa z koncepcją i całą infrastrukturą, to wyjdzie na rynek i wtedy będziemy się przyglądać, co możemy podpiąć do naszej sieci, czy nam to pasuje także pod względem lokalizacyjnym" - dodał prezes.

Abramczuk powiedział także, że spółka w I kw. 2020 r. wróciła na ścieżkę akwizycji.

"Udało nam się pozyskać ciekawe dwie sieci w Łomży i w Krakowie. Dodatkowo data center w Krakowie wzmacnia naszą ofertę B2B i możemy z pewnym spokojem wraz ze wzrostem na rynku oferować usługi dla części biznesowej naszych klientów" - dodał.

Na przełomie 2019 i 2020 r. Netia przejęła lokalnych operatorów ISP w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) oraz centrum danych RASP będące jednym z najnowocześniejszych obiektów data center w Polsce.

"Poziom zadłużenia dla całej grupy Netia zarówno według MSR 16, jak i 17 jest na bezpiecznym poziomie, mamy pewien zapas, do którego moglibyśmy sięgnąć, gdybyśmy mieli jakieś nagłe wydatki. Obecne staramy się z bieżących środków realizować nasze wydatki" - dodał prezes.

Spółka w prezentacji zaznaczyła, że całe jej zadłużenie oparte jest w całości o stopę WIBOR, co oznacza, że ewentualne decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące obniżenia referencyjnej stopy procentowej będą miały korzystny wpływ na koszty finansowe.

Przedstawiciele spółki powiedzieli także, że na chwilę obecną wpływ pandemii na biznes jest umiarkowany, a wszystkie przychody są stabilne.

"Jeżeli chodzi o sieć, to nie zauważyliśmy przekroczenie tzw. pików, a raczej nastąpiło rozciągnięcia w czasie. Jeśli np. wcześniej głównie wieczorem odnotowywaliśmy skok, tak teraz jest on notowany przez cały dzień. Mamy bardzo duży zapas przepustowości sieci" - powiedział członek zarządu, dyrektor generalny ds. techniki Grzegorz Bartler podczas wideokonferencji.

Według niego, jeżeli chodzi o inwestycje związane z przepustowością na poziomie 1GB/s, to nie widać negatywnego wpływu pandemii.

"Są pewne utrudnienia w wejściach do poszczególnych budynków, ale powinniśmy to nadrobić w kolejnych okresach i nie powinno to mieć wpływu na wyniki całoroczne. Nie oczekujemy także negatywnego wpływu na sam proces modernizacyjny, idziemy zgodnie z planem, jeżeli chodzi o ich wartość" - dodał Bartler.

Nakłady na inwestycje w I kw. 2020 r. wyniosły 74 mln zł wobec 65 mln zł w I kw. 2019 r.) w tym nakłady na podłączenia klientów wyniosły 32 mln zł.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

