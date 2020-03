finanse 46 minut temu

Netto wprowadza zbliżeniowe transakcje do 100 zł bez PIN-u

Netto zmienia ustawienia terminali, by umożliwić zapłatę zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN we wszystkich sklepach sieci w Polsce, podała spółka.