New Work uruchomił w Gdańsku lokalizację pod biura elastyczne

"Trójmiasto dynamicznie się rozwija. Aglomeracja plasuje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem popytu na przestrzeń biurową. Sam Gdańsk jest miastem doskonale zlokalizowanym, położonym nad morzem i świetnie skomunikowanym z resztą kraju. Wysoki standard życia przyciąga młode rodziny, dlatego międzynarodowe firmy i inwestorzy tworzą tam swoje lokalne oddziały. Rynek nieruchomości jest stosunkowo młody i chłonny, ale bardzo dynamiczny. Gdańsk to już czwarte miasto, po Warszawie, Krakowie i Łodzi, w którym pojawiliśmy się ze swoją ofertą" - powiedział CEO i założyciel firmy New Work Hubert Abt, cytowany w komunikacie.

New Work oferuje najemcom elastyczne przestrzenie biurowe w Neonie, budynku należącym do kompleksu Alchemia. Do końca tego roku firmom zostanie udostępnionych ponad 4000 m2 powierzchni. Obejmie ona również centrum konferencyjne dostępne zarówno dla najemców Alchemii, jak i użytkowników zewnętrznych, podkreślono.