NFOŚiGW zaproponował pięć zmian dla polskich wnioskodawców LIFE

Na udogodnienia mogą liczyć wszystkie polskie podmioty - zarówno te, które będą koordynować projekt, jak i takie, które przyjmą rolę współbeneficjenta inicjatyw międzynarodowych. Co do zasady, poziom unijnego dofinansowania z LIFE to 55% kosztów kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można uzyskać do 75% dofinansowania. W sumie - unijny LIFE i pomoc NFOŚiGW - to do 95% dofinansowania. To oznacza, że projekty zaakceptowane przez KE otrzymają dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie zarówno dla tegorocznych, jak i zeszłorocznych wnioskodawców oraz tych, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania krajowego, podkreślono.