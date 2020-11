NFOŚiGW zwiększy budżet programu 'Mój Prąd' o dodatkowe 100 mln zł

"Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Cieszy mnie, że rośnie świadomość naszego społeczeństwa, że ekologia po prostu się opłaca. Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności w portfelu, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach 'Mojego Prądu' przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.