Nie czekał na "miotłę". Były prezes Lotosu i PGNiG sam odszedł z rady nadzorczej giganta

Paweł Majewski czeka na decyzje ws. Enei

Paweł Majewski to menedżer, który robił zawrotną karierę w państwowych spółkach w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. W lutym 2020 r. zasiadł na fotelu prezesa Lotosu (to za jego rządów Komisja Europejska wyraziła warunkową zgodę na fuzję z Orlenem), by już po dziewięciu miesiącach zamienić go na analogiczne siedzenie w PGNiG.