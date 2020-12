Niedzielski: Klasy I-III mogą wrócić do nauki w szkole 18 stycznia

"Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzje o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze, ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali, zaczynając - oczywiście - od klas I-III. Tutaj jeszcze wybór wariantu - czy to będzie szerzej, czy węziej, tj. np. nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas - to jeszcze o tym rozmawiamy" - powiedział Niedzielski w wywiadzie dla radia RMF FM.