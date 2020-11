Niedzielski: Następuje stabilizacja sytuacji zw. Z COVID-19, najgorsze za nami

"Po raz pierwszy od dwóch tygodni ta liczba dziennych zachorowań spadła poniżej 20 tys. i to na pewno sygnał optymistyczny, co najważniejsze - to jest nie jest sygnał jedyny, bo jeżeli popatrzymy na to, jak w ostatnich tygodniach zmieniała się dynamika rozwoju pandemii, jak wyglądały te przyrosty zachorowań z tygodnia na tydzień, to mieliśmy do czynienia z sytuacją systematycznego spadku tej dynamiki, w ostatnich kilku dniach nawet ta dynamika spadła poniżej 100%, co oznacza, [...] że mamy po prostu zmniejszenie liczby zachorowań w porównaniu do okresu sprzed tygodnia, czyli konkretnie do poniedziałku i wtorku" - tłumaczył Niedzielski.