Niemcy nie doszacowali niebezpieczeństwa. "Ostra zima jeszcze bardziej pogłębi ból"

Jak wskazuje, ograniczenie w lipcu przesyłu gazu przez Nord Stream 1 do 20 proc. możliwości, mocno spotęgowało szok energetyczny, z jakim boryka się Europa. Było tylko gorzej, gdy na początku września tłoczenie gazu przez NS1 ustało zupełnie.

Zobacz także: Inflacja może jeszcze przyśpieszyć. Mamy do czynienia z "koszmarem ekonomicznym"

Analitycy nie doszacowali zagrożenia

Jak pisaliśmy w money.pl, UE zachęca kraje członkowskie do wprowadzenia daleko idących oszczędności. Niektóre państwa na lokalnym poziomie już wdrażają takie przepisy . Polski rząd jednak nie zmienił narracji, że na żadne przymusowe oszczędzanie czy limity nie wyrazi zgody .

Zdaniem Petera Sidorova spadek PKB strefy euro, licząc od minionego lipca do lipca w 2023 r., może wynieść nawet 3 proc. To znacznie więcej niż w czasie kryzysu z 2009 r. Jakby tego było mało, Sidorov na tym ostrzeżeń nie kończy. Wskazuje kolejne dwa powody, które dodatkowo zdemolują gospodarkę Europy.

Pierwszy to zakładana przez ekspertów recesji w USA, która musi i wpłynie na gospodarki Europy, ze względu na silne powiązania handlowe obu kontynentów. Polski amerykańska recesja nie ominie - w money.pl opisywaliśmy, co to dla nas znaczy.