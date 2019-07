Notowania złota spadły w okolice 1400 USD za uncję

Wydarzenia i dane z ostatnich dni w sporym stopniu sprzyjały przecenie złota. Głównym czynnikiem, który wpływał na taki rozwój wydarzeń, był umacniający się dolar. Amerykańska waluta mocno ruszyła do góry zwłaszcza podczas sesji w miniony piątek, po pojawieniu się lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Te dane są kluczowe w kształtowaniu się oczekiwań na temat dalszych decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Lepsze dane z rynku pracy sprawiły więc, że inwestorzy zaczęli wątpić, w ewentualne obniżki stóp, o czym spekulowano we wcześniejszych tygodniach. Nadal jest to jednak niewykluczony scenariusz, co w pewnym stopniu powstrzymuje ceny złota przed dalszymi spadkami.