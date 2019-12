finanse 33 minuty temu

Nowa strategia mBanku zakłada ok. 10,5% ROE, wskaźnik C/I poniżej 40% w 2023 r.

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza mBanku zatwierdziła nową strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023 pn. "Rośniemy z klientami i dzięki nim". Wśród celów finansowych bank wskazał: wzrost zwrotu na kapitale (ROE netto) na poziomie ok. 10,5%, redukcja wskaźnik koszty/dochody (C/I) do ok. 40% oraz wzrost marży odsetkowej netto (NIM) do ok. 3% w 2023 roku, podał bank w komunikacie.