Nowo powołany fundusz Averton Sterling ASI chce zainwestować 200 mln zł w 3 lata

"W ostatnich latach standardowe fundusze i dotacje publiczne celują raczej w startupy i projekty we wczesnej fazie rozwoju. Dojrzałe biznesy w przejściowych tarapatach finansowych otrzymują środki pomocowe, ale w zakresie finansowania transformacji lub rozwoju są często pozostawione same sobie. Widzimy tu przestrzeń do współpracy z partnerem, który dostarczy nie tylko kapitał, ale także wiedzę i wsparcie" - powiedział CEO funduszu Jakub Niestrój, cytowany w komunikacie.