Nvidia bije rekordy na giełdzie. Od początku roku urosła o ponad 200 proc.

Nvidia rośnie na giełdzie

W przełożeniu na liczby: spółka szacuje, że w trzecim kwartale jej sprzedaż wyniesie ok. 16 mld dolarów. Analitycy spodziewali się natomiast wyniku na poziomie ok. 12,5 mld dolarów.

W efekcie jej akcje na początku dnia wzrosły o 8,7 proc. do 512 dolarów, by na koniec dnia ustabilizować się na poziomie ok. 480 dolarów za akcję.