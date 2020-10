Obligacje alternatywą dla lokat bankowych. We wrześniu klienci ulokowali ponad 2,2 mld zł

Epidemia koronawirusa doprowadziła do gospodarczego kryzysu. Dla wielu ten trudny czas wymusił konieczność oszczędzania. Tylko jak to robić, skoro banki podnoszą opłaty, a coraz częściej pieniądze na koncie czy lokacie praktycznie nie są w ogóle oprocentowane?

Tylko we wrześniu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 2 mld 240 mln zł. Tyle pieniędzy Polacy pożyczyli państwu w zamian za odsetki. Miesiąc wcześniej było to niecałe 1,9 mld zł, a to oznacza przyrost miesięczny o prawie 20 proc.