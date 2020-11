Oferta publiczna do 1,05 mln akcji Mo-Bruku rusza dziś, cena maks. akcji 260 zł

Główni akcjonariusze Mo-Bruk, Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 1 053 866 akcji spółki, stanowiących 30% kapitału zakładowego oraz 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ginger Capital zamierza sprzedać do 526 933 akcji serii B, a Value FIZ do 526 933 akcji serii C. Jeśli Ginger Capital zaoferuje mniej niż 526 933 akcje, to Value FIZ zaoferuje nie więcej niż 1 053 866 akcji, przy czym łącznie Ginger Capital oraz Value FIZ zaoferują nie więcej niż 1 053 866 akcji. Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351 288 akcji, stanowiących 10% kapitału zakładowego.