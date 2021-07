Onde debiutuje na giełdzie. Pierwsze minuty były szalone, ale emocje opadły

Biznes związany z zieloną energią jest ostatnio na czasie i widać to też po dobrym przyjęciu przez inwestorów z GPW. W poniedziałek spółka zadebiutowała na giełdzie z akcjami wartymi 26 zł za sztukę i już w pierwszych minutach kurs podskoczył do 31 zł. To oznaczało prawie 20-procentową przebitkę.