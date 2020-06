technologie 1 godzinę temu

Orange Polska ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. nagród jubileuszowych

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, co umożliwi rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych, podał operator. Efekt finansowy wynikający ze zmian w PUZP zostanie uwzględniony w księgach II kw. 2020 r.