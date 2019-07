Orange Polska miało 55 mln zł zysku netto, 1353 mln zł EBITDAal w II kw. 2019

"Zysk EBITDAaL [...] wyniósł 1 353 mln zł i był wyższy o 3 mln względem pierwszego półrocza 2018 r. Poziom tego zysku pomimo wzrostu przychodów prawie nie zmienił się w ujęciu rok do roku, co wynikało z niższej rentowności mixu przychodów, to jest: spadających wysokomarżowych przychodów z telefonii stacjonarnej i wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu, usług IT i integracyjnych oraz odsprzedaży energii elektrycznej, które są niżej marżowe" - czytamy w raporcie.