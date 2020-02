chemia 1 godzinę temu

Orlen Lietuva do połowy roku wyłoni wykonawcę instalacji pogłębionego przerobu

Orlen Lietuva - litewska spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - do końca czerwca planuje wyłonić wykonawcę nowej instalacji pogłębionego przerobu ropy (Bottom of the Barrel - BoB) na terenie rafinerii w Możejkach, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Wartość inwestycji może wynieść powyżej 1 mld zł.